Власти Онтарио введут режим изоляции на 28 дней из-за COVID-19

С понедельника, 23 ноября, в Торонто и в районе Пил вводится режим изоляции на 28 дней. Это связано с ростом числа заболевших коронавирусом. О новых мерах в Twitter объявил премьер канадской провинции Онтарио Дуг Форд.

"На этот период будут закрыты тренажерные залы, салоны красоты и казино. Магазины, которые не продают товары первой необходимости, могут реализовать товар только с помощью доставки или самовывоза. Продуктовые магазины и аптеки продолжат работу", - цитирует заявление Форда РИА Новости.

Власти также вводят ограничение на численность посещения массовых мероприятий - присутствовать на них могут не более десяти человек. Высшие учебные заведения на период действия режима изоляции перейдут на дистанционное обучение. По данным канадских властей, с начала эпидемии COVID-19 в стране зарегистрировали свыше 315 тысяч случаев заболевания.