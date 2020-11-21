Власти Онтарио введут режим изоляции на 28 дней из-за COVID-19

С понедельника, 23 ноября, в Торонто и в районе Пил вводится режим изоляции на 28 дней. Это связано с ростом числа заболевших коронавирусом. О новых мерах в Twitter объявил премьер канадской провинции Онтарио Дуг Форд.
"На этот период будут закрыты тренажерные залы, салоны красоты и казино. Магазины, которые не продают товары первой необходимости, могут реализовать товар только с помощью доставки или самовывоза. Продуктовые магазины и аптеки продолжат работу", - цитирует заявление Форда РИА Новости.
Власти также вводят ограничение на численность посещения массовых мероприятий - присутствовать на них могут не более десяти человек. Высшие учебные заведения на период действия режима изоляции перейдут на дистанционное обучение. По данным канадских властей, с начала эпидемии COVID-19 в стране зарегистрировали свыше 315 тысяч случаев заболевания.
Effective Monday November 23, Region of Waterloo Public Health and Emergency Services and Durham Region Health Department will move to Red-Control level.— Doug Ford (@fordnation) November 21, 2020
Please continue to follow public health measures.
Learn more about Red-Control level: https://t.co/QypseBgJvO pic.twitter.com/mCd2sVCWO5