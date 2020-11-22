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"Франкенштейн" Мэри Шелли станет "премиум-сериалом"

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    22.11.2020, 15:05
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Один из самых популярных, проверенных временем и душераздирающих хоррор-сюжетов вновь идет на экрана - речь про метущееся чудовище Виктора Франкенштейна.

Фото: youtube.com/ PlayStation
Официально: создатели "Чернобыля" снимут сериал по игре The Last of Us

Как передает Deadline, про самоходный человекообразный пазл снимут сериал "премиум-класса".

За амбициозный проект взялись компании Stone Village и BlackBox Multimedia. Подключив к адаптации сценариста Брэдли Макмануса ("Совокупность лжи").

Подробности сюжета не разглашаются, но суть, думается, и без того ясна. В центре его - ученый, исследующий ту тонкую грань, что отделяет жизнь от смерти.

Фото: предоставлено Disney
Съемки продолжения "Черной пантеры" начнутся летом 2021 года

Каста и дат у шоу пока нет - всё на самой ранней стадии.

Роман "Франкенштейн, или Современный Прометей" впервые был опубликован в 1818-м, уже в 1823-м начав шагать по театральным сценам, а далее и экранам. Причем во всех имеющихся жанрах - от бурлеска до угрюмых драм.

В 1931-м на Universal вышел "Франкенштейн" Джеймса Уэла, где монстра сыграл Борис Карлофф, создав самый известный, узнаваемый и эталонный образ несчастного чудовища.

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