"Франкенштейн" Мэри Шелли станет "премиум-сериалом"

Один из самых популярных, проверенных временем и душераздирающих хоррор-сюжетов вновь идет на экрана - речь про метущееся чудовище Виктора Франкенштейна.

Как передает Deadline, про самоходный человекообразный пазл снимут сериал "премиум-класса".

За амбициозный проект взялись компании Stone Village и BlackBox Multimedia. Подключив к адаптации сценариста Брэдли Макмануса ("Совокупность лжи").

Подробности сюжета не разглашаются, но суть, думается, и без того ясна. В центре его - ученый, исследующий ту тонкую грань, что отделяет жизнь от смерти.

Каста и дат у шоу пока нет - всё на самой ранней стадии.

Роман "Франкенштейн, или Современный Прометей" впервые был опубликован в 1818-м, уже в 1823-м начав шагать по театральным сценам, а далее и экранам. Причем во всех имеющихся жанрах - от бурлеска до угрюмых драм.

В 1931-м на Universal вышел "Франкенштейн" Джеймса Уэла, где монстра сыграл Борис Карлофф, создав самый известный, узнаваемый и эталонный образ несчастного чудовища.