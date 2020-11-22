Медведев прокомментировал победу над Надалем

Медведев впервые в карьере одолел Надаля, отыграв у него сет и брейк - 3:6, 7:6, 6:3. Таким образом, Даниил в некотором смысле взял реванш у испанца: в прошлом году именно Рафаэль победил россиянина в финале Открытого чемпионата США (US Open) в Нью-Йорке.

"Это был такой маленький реванш. Очень тяжелый матч получился, странно чувствовал себя на корте. Надаль подавал в решающем сете при 4:5, и мне казалось, что нет какой-то связи в игре", - признался Медведев в эфире телеканала Eurosport. "Не удавалось построить розыгрыш. Однако я сумел переломить ситуацию, перестроить тактику и доставить ему неудобства. За счет этого и победил. Это определенно один из лучших матчей в карьере".

Высказался Даниил о предстоящем финале против Тима. В последний раз эти теннисисты соперничали в начале сентября на US Open: тогда Доминик обыграл Медведева, а затем одолел в решающем матче Александра Зверева.

"Тим играет в очень хороший теннис. С годами он становится все сильнее и сильнее. Мы тренировались с ним здесь, у него очень крутые розыгрыши", - сказал Даниил.

Добавим, что матч Медведева с Тимом состоится в воскресенье. Начало запланировано на 21:00 по московскому времени.