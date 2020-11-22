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22.11.2020 17:08
Рубрика: В мире

МВД Беларуси: Число участников незаконных акций протеста снижается

Текст: Юрий Когалов

С каждым разом все меньше людей принимают участие в акциях протеста в Беларуси. Об этом проинформировала представитель МВД республики Ольга Чемоданова.

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"Следует отметить, что число участников несанкционированных массовых мероприятий постепенно снижается", - заявила она.

По данным Чемодановой, в воскресенье в ряде городов Беларуси прошли манифестации, в настоящее время они в основном завершились.

Из-за протестов временно была приостановлена работа нескольких станций метро. В настоящее время метрополитен работает в штатном режиме.

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