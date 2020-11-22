На юге Москвы ликвидировали пожар на складе

Пожарные справились с огнем на складе на Варшавском шоссе в Москве. Пожар произошел на площади около 300 квадратных метров, рассказали в столичном управлении МЧС. Сигнал о возгорании поступил в 14:40.

"Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 16:25 пожар был локализован, а в 18:34 полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", - сообщили в ведомстве.

Судя по опубликованным в Сети видеозаписям, пожар был довольно сильным - густые клубы дыма были видны на большом расстоянии.