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22.11.2020 04:04
Рубрика: Общество

В селе в Хабаровском крае объявили карантин

Текст: Инесса Доценко

С 22 ноября в селе Чумикан в Хабаровском крае объявлен карантин. Соответствующее постановление регионального правительства подписал руководитель края Михаил Дегтярев.

Фото: iStock
Из-за коронавируса в одном из сел Хабаровского края введут карантин

Причина этих мер - вспышка коронавирусной инфекции. Документ запретил выезд людей из Чумикана. Покинуть село можно будет только после двухнедельного карантина. Приостанавливается работа организаций всех форм собственности, кроме тех, которые обеспечивают жизнедеятельность населенного пункта.

Школьники переводятся на дистанционное обучение. Для людей старше 65 лет вводится обязательный режим самоизоляции. Работающие пенсионеры смогут оформить больничный.

Обязательным является масочный режим и соблюдение социальной дистанции. Будет проведена дезинфекция административных зданий, общественных помещений, магазинов.

Чумикан - районный центр труднодоступного Тугуро-Чумиканского района. Село с населением порядка тысячи человек находится в 694 километрах от Хабаровска. Месяц назад в районе уже был объявлен карантин в селе Удское - также из-за вспышки коронавирусной инфекции. С 19 октября в регионе действуют ограничения в отношении вылетающих в северные районы Хабаровского края: Охотский, Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский. Перелет туда разрешен только при наличии справки с отрицательным результатом на коронавирус.

Сообщается, что карантин в районе будет действовать до особого распоряжения.

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