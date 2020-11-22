На Вятке при пожаре погибли двое детей и двое взрослых

Четыре человека погибли при пожаре в Кировской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Трагедия произошла около 23.00 в частном доме села Николаево Фаленского района. Среди погибших - семейная пара, их 10-летний сын и гостивший у них восьмилетний мальчик.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК России "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Выясняются все обстоятельства трагедии и причины пожара.