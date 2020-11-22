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22.11.2020 11:17
Рубрика: Спорт

Яромир Ягр обратился к болельщикам омского "Авангарда"

Текст: Юрий Прокопьев
Фото: Яромир Ягр / facebook Фото: Яромир Ягр / facebook
Фото: Яромир Ягр / facebook

В понедельник, 23 ноября, в Москве в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоится матч между казанским "Ак Барсом" и омским "Авангардом", празднующим свое 70-летие. Специальным гостем юбилейного матча станет легендарный чешский нападающий Яромир Ягр, выступавший за "Авангард" в 2008-2011 годах.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Он разместил на сайте омского клуба свое обращение к болельщикам на русском языке:

"Привет болельщикам омского "Авангарда", скоро увидимся! Как мой друг из Омска говорил: "Ничего не бойся! Все будет хорошо!", - сказал Ягр.

В составе "Авангарда" Яромир Ягр провел 181 матч и набрал 165 очков (73 гола, 92 передачи).

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