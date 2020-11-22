В правительстве опровергли карантин для всех прибывающих на Дон

В правительстве Ростовской области опровергли информацию о том, что карантин по коронавирусу будет введен для всех людей, прибывающих в регион.

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова, карантину подлежат лишь жители Дона, возвращающиеся на родину с вахтовой работы. На всех остальных подобные меры не распространяются.

- На недавнем заседании штаба по противодействию распространения COVID-19 губернатор дал поручение организовать работу с приезжающими с вахты жителями. А после глава региона просто напомнил главам муниципальных образований свое поручение и поинтересовался, как идет работа в этом направлении на местах. Жители региона, которые выезжают на вахтовую работу, должны по прибытии оставаться под наблюдением врачей и санитарных врачей, чтобы убедиться, что они не заболели, - уточнила Ирина Четвертакова.

Что касается прибывающих из других стран, на Дону действуют те же санитарные правила, что и по всей стране.