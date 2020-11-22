В Сочи предупредили о формировании смерчей над Черным морем

В ближайшие двое суток на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Также на территории города-курорта ожидается дождь, в горной зоне, в том числе в сочинском поселке Красная Поляна, мокрый снег, местами сильные осадки, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица.

Все городские службы переведены в усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

Как уточнили в пресс-службе МЧС России по региону, при угрозе урагана следует закрыть все окна, двери и чердачные помещения, с балкона и лоджий убрать все, что может быть унесено ветром, выключить газ, подготовить фонари, свечи и лампы, запастись водой и продуктами, подготовить медицинские и перевязочные материалы, а также укрыться в защитном сооружении, подвале или погребе.

При возникновении ЧП звоните "112".