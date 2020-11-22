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22.11.2020 01:32
Рубрика: В мире

Си Цзиньпин предложил создать международный механизм "кодов здоровья"

Фото: AFP/NOEL CELIS Фото: AFP/NOEL CELIS
Фото: AFP/NOEL CELIS

Китай предлагает создать единый международный механизм признаваемых повсеместно "кодов здоровья" на основе данных тестов на коронавирус. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления на саммите G20, который прошел в онлайн-формате.

Фото: Предоставлено CHINA DAILY
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По его словам, механизм будет основываться на результатах тестов на нуклеиновую кислоту в форме международных взаимно признаваемых QR-кодов. Каких-либо еще подробностей о системе Си Цзиньпин не привел, однако выразил надежду, что участие примут и другие страны, пишет РИА Новости.

В Китае "коды здоровья" действуют с весны этого года. Каждый город создает свою собственную систему в соцсетях, а местные жители и гости обязаны зарегистрироваться в ней и показывать "код здоровья" того города, где находятся. Код собирает данные о том, где человек был, и показывает, насколько безопасны с точки зрения эпидемиологической ситуации эти районы, которые обозначены зеленым, оранжевым или красным цветом. Попасть в здание, транспорт или на мероприятие можно, если "код здоровья" зеленого цвета.

Напомним, вспышка заболевания COVID-19, вызванного новым типом коронавируса, впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. По последним данным, в мире заболели свыше 57,6 миллиона человек, число летальных случаев превысило 1,4 миллиона.

В мире Восточная Азия Китай Пандемия коронавируса COVID-19

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