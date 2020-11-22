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Рубрика: В мире

В Англии со второго декабря будет введена жесткая система ограничений

Текст: Максим Макарычев
Второго декабря Англия прекратит национальную изоляцию от COVID-19 и перейдет к более жестким многоуровневым региональным ограничениям для предотвращения повторного всплеска пандемии, заявили в офисе британского премьер-министра Бориса Джонсона.
Фото: AFP/Tolga Akmen Фото: AFP/Tolga Akmen
Фото: AFP/Tolga Akmen

"Премьер-министр и его научные советники уверены, что вирус все еще присутствует - и без региональных ограничений он может снова быстро выйти из-под контроля, прежде чем вакцины и массовые испытания возымеют эффект", - подчеркнула пресс-секретарь британского правительства. В офисе Джонсона дали понять, что премьер-министр представит новый зимний план по борьбе с пандемией COVID-19, в котором еще больше областей будут помещены под более жесткие ограничения в рамках многоуровневой системы, сообщает Reuters. Джонсон обсудит этот план со своими ведущими министрами в воскресенье и представит в парламенте страны в понедельник.

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Этот шаг, отмечают аналитики, вероятно, встретит ожесточенное сопротивление со стороны некоторых законодателей, которые утверждают, что страна не может позволить себе снова закрыть магазины и гостиничные заведения после того, как в Альбионе возросло число безработных и вырос госдолг, а объемы производства во втором квартале упали на 20 процентов.

Также в понедельник запланирован брифинг научных консультантов Даунинг-стрит, которые должны обосновать необходимость принятия более жестких многоуровневых ограничительных мер для предотвращения новой национальной изоляции.

В Великобритании больше всего в Европе смертей от COVID-19, а также зафиксирован самый глубокий экономический спад среди всех стран G7 ("Большой семерки"), что вызвало резкую критику действий Джонсона в связи с пандемией.

70% британских пабов и ресторанов могут закрыться в следующем году

Перед последним карантином Англия была разделена на три уровня. Самые жесткие меры были введены в северной Англии, что привело в ее областях к ограничению перемещений граждан и частичному закрытию пабов, если они не продавали достаточное количество еды.

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия также находятся под разными уровнями ограничений, установленных местными органами власти.

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