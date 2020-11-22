В Москву пришел снежный циклон "Сара"

В середине дня в воскресенье, как и прогнозировали синоптики, в столичный регион пришел снежный циклон "Сара".

По данным "Яндекс. Погоды", снегопады подходят к Москве с северо-запада и запада. В эти минуты обильные осадки наблюдаются в Звенигороде, Одинцово, Солнечногорске и Зеленоградском округе Москвы.

Как отмечают эксперты центра погоды "Фобос", в столице пик снегопада придется на предстоящий вечер и ночь. Метеорологи отмечают, что видимость снизится до 1 километра и менее. Это может отразиться на дорожной ситуации и авиасообщении.