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22.11.2020 / 15:53
Текст: Сергей Бабкин

В Москву пришел снежный циклон "Сара"

Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

В середине дня в воскресенье, как и прогнозировали синоптики, в столичный регион пришел снежный циклон "Сара".

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По данным "Яндекс. Погоды", снегопады подходят к Москве с северо-запада и запада. В эти минуты обильные осадки наблюдаются в Звенигороде, Одинцово, Солнечногорске и Зеленоградском округе Москвы.

Как отмечают эксперты центра погоды "Фобос", в столице пик снегопада придется на предстоящий вечер и ночь. Метеорологи отмечают, что видимость снизится до 1 километра и менее. Это может отразиться на дорожной ситуации и авиасообщении.

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