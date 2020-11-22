Валентина Шевченко защитила титул чемпионки UFC

Чемпионка UFC Валентина Шевченко защитила чемпионский титул на турнире UFC 255 в Лас-Вегасе.

В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе прошел турнир UFC 255, в рамках которого состоялись сразу два чемпионских боя.

Обладательница пояса в наилегчайшем весе Валентина Шевченко, представляющая Киргизию и Перу, встречалась с Дженнифер Майа из Бразилии.

Поединок продлился все пять раундов и завершился единогласной победой Шевченко, которая стала для нее 19-й при трёх поражениях.

В другом титульном поединке бразилец Дейвесон Фигередо уже на второй минуте поединка досрочно победил Алекса Переса из США. Это была первая защита титула в наилегчайшем весе.