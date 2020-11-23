Эксперты Оксфордского словаря не смогли выбрать слово 2020 года

"Английскому языку в этом году пришлось быстро и многократно адаптироваться. Наша команда опытных лексикографов собирала и анализировала эти лексические данные на каждом этапе пути", - сказано в информационном сообщении на сайте словаря.

В списке оказались не только общеупотребимые, но и диалектные слова, которые встречаются в разных регионах.

К слову, российские лингвисты тоже изучали лексику пандемии. В русском прижилось множество слов, которые появились в связи с ней. Это и "самоизоляция", и "красная зона", и "ковидные больные", и "наружа" (в смысле пространства за пределами помещения, где человек самоизолировался). Впрочем, о том, что именно они войдут в Академический словарь русского языка, пока речи не идет.

Справка "РГ"

В прошлый раз Оксфордский словарь словарь признал "климатическое ЧП" (climate emergency) словом 2019 года.