По данным исследовательского агентства Tractica, к 2025 году ежегодный мировой доход от программного обеспечения с применением искусственного интеллекта (artificial intelligence, AI) вырастет примерно в 12,5 раза по сравнению с показателями двухлетней давности - до 126 миллиардов долларов.

По мнению экспертов этой организации, без AI невозможен бизнес целого ряда отраслей - якобы они не способны участвовать в конкурентной борьбе. Среди таких рынков авторы исследования называют телеком, здравоохранение, рекламу, бизнес-услуги, ретейл и другие сферы.

Все ниши, перечисленные Tractica, объединяет финансовый рынок: банки, инвесткомпании и даже коллекторские агентства, которые помогают кредиторам возвращать долги. "РГ" выясняла, какую роль AI играет в "кровеносной системе" российской экономики. Как оказалось, далеко не все финансисты согласны с западными аналитиками: в некоторых случаях AI мешает, а не помогает зарабатывать деньги.

"Искусственный интеллект как технология может быть эффективен при работе с большими объемами данных или клиентов, причем в 90 процентов случаев - с физлицами в топ-30 банков по количеству клиентов, - разъясняет старший директор по продажам банка "Центрокредит" Андрей Пиганов. Крупные игроки розничного банковского рынка охотно рассказывают о своих наработках в части автоматизации сделок. Сбер, например, делает акцент на корпоративном бизнесе. Как сообщили "РГ" в пресс-службе финансового учреждения, доля кредитов, выданных по технологии К7М, составляет 30 процентов - речь идет об искусственном интеллекте в корпоративном кредитовании, "где решение о выдаче кредита принимается без участия человека всего за несколько минут".

В пресс-службе ВТБ о применении нечеловеческого разума рассуждают более развернуто: среди технологий AI специалисты банка выделяют следующие области: сенсорные функции (компьютерное зрение, восприятие аудиоинформации, обработку текстов на естественном языке), когнитивные функции ( в т.ч. прогнозирование, классификация, рекомендательные системы и системы планирования), машинное обучение. Как отмечают в ВТБ, все эти технологии используются для распознавания и классификации документов, определения их подлинности, чат-ботов, голосовых помощников, управления рисками и других задач.

В розничном бизнесе можно автоматизировать много процессов, это позволяет снизить издержки и увеличить скорость операций

Некоторые клиенты банков относятся к роботам довольно критично. "Как клиент различных сервисных организаций я предпочитаю быстро решить вопрос в кол-центре с сотрудником из плоти и крови: если я звоню туда, это значит, что дистанционные сервисы, чат-боты или сайт, например, не помогли мне справиться с проблемой", - говорит Андрей Пиганов. "Термин "искусственный интеллект" - это, на мой взгляд, небольшое преувеличение. Я бы говорил об автоматизации бизнес-процессов в финансовых компаниях разной степени сложности", - отметил главный исполнительный директор BCS Global Markets Алексей Гонус.

Есть банки, которые до такой степени любят искусственный интеллект, что предпочитают называться IT-компаниями. "Мы генерим много контента для лайфстайл-банкинга, AI помогает сегментировать пользователей и предлагать релевантный для них контент", - объяснил "РГ" вице-президент "Тинькофф" Вячеслав Цыганов. По его словам, в 40 процентах случаев диалог происходит без участия оператора - это экономит банку до 50 миллионов рублей в месяц. Гонус согласен, что в розничном бизнесе можно автоматизировать довольно много процессов: "Это позволяет снизить издержки, увеличить скорость операций и сократить количество ошибок".

А вот корпоративный бизнес - совсем другое дело. По мнению Алексея Гонуса, в корпоративном кредитовании автоматизация процессов нецелесообразна. "Без живого общения, которое сейчас называют networking, я не очень себе представляю результативную работу в корпбизнесе. Чем крупнее сделка, тем важнее коммуницировать с клиентом напрямую, без технологий", - говорит он. Андрей Пиганов считает, что AI уместен в корпоративном бизнесе в скоринговых моделях, которые используются для выдачи банковских гарантий небольшим компаниям, претендующим на участие в госзакупках. "Отчасти искусственный интеллект удобен при контроле транзакций в контексте требований регулятора к прозрачности финансовых потоков банков. Но в целом, на мой взгляд, даже при качественной автоматической проверке клиента возможны смысловые и технические ошибки, поэтому любая автоматизированная не должна работать без возможности оперативно связаться с "живым" консультантом", - считает банкир.

Гонус рассказывает, что в инвестрознице набирают популярность IT-платформы, которые позволяют неквалифицированным инвесторам попробовать свои силы в трейдинге через специальные приложения для смартфонов и стационарных компьютеров. Тот же "Тинькофф" разработал роботизированный сервис, который помогает сформировать сбалансированный инвестиционный портфель: эдакая "биржа доля блондинок", где за инвестора думает AI. В профессиональной среде все серьезнее. По мнению американского предпринимателя, сооснователя Mirantis и Ventra Алекса Фридланда, в части искусственного интеллекта у инвестбанков превалируют два подхода: оптимизация трейдинга и построение квантовых моделей и других механизмов, позволяющих более эффективно использовать деньги в процессе торговле на рынке. "В среде профессиональных трейдеров речь идет уже о гораздо более сложном высокочастотном алгоритмическом трейдинге", - дополняет Алексей Гонус.

Роботы добрались даже до общительной ниши - коллекторов. "Здесь используют ботов при дозвоне недобросовестным плательщикам", - уточняет Гонус. Но есть свои нюансы: искусственный разум работает только с совестливыми должниками. "На рынке коллекторских агентств большинство кол-центров стадии soft (так называемый "мягкий коллекшен") работают по скриптам, в которые укладывается более 50 процентов разговоров с должниками, - отмечает замгендиректора по развитию бизнеса "ГК ФИН" Григорий Галицких. - Типовые разговоры так и напрашиваются на роботизацию. Тем более если мы говорим о просрочке до 6 месяцев, где доля "идейных" неплательщиков невелика. Металлический голос в трубке может напомнить о долге, но вряд ли сможет убедить "серийного" должника вернуть кредит.