Глава Минприроды: Реформа ТКО проводится для граждан России

Проводить реформу отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами надо так, чтобы ее позитивные результаты смог оценить каждый человек, живущий в России. С таким напутствием глава Минприроды Александр Козлов представил коллективу ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) вернувшегося в компанию гендиректора Дениса Буцаева. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии.

"От того, как РЭО будет вести (реформу обращения с твердыми коммунальными отходами - прим. "РГ"), как вы используете ваши знания и опыт зависит, как люди ее ощутят, - сказал министр. - Мы будем работать единой командой, наше министерство, коллеги из других ведомств будут помогать, слажено и вместе будем делать эту работу".

От ППК РЭО и ее руководителя теперь ждут реализации намеченных планов. Они реальны и достижимы, но для этого надо будет "пожертвовать временем" и найти "неожиданные решения", добавил Александр Козлов.

В ответ Денис Буцаев заверил, что уже на этой неделе сможет представить предложения и по мерам поддержки отрасли, и по законодательным инициативам, и по стратегии самой реформы.

"Мы с коллегами постараемся не просто не разочаровать, а показать способность команды к быстрым результатам", - заверил министра руководитель РЭО.