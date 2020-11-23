Указ губернатора Иркутской области от 23 ноября 2020 года № 329-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", на основании информации министерства здравоохранения Иркутской области об определении аптечных организаций, осуществляющих выдачу лекарственных препаратов для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется бесплатно для лечения граждан в период подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в амбулаторных условиях, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

пункт 5 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

"исключить праздничные мероприятия с участием трудовых коллективов.";

подпункт 14 пункта 7 дополнить следующими словами:

", за исключением случаев допуска в общественный транспорт детей школьного возраста без сопровождения взрослых в зимний период времени";

2) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленном указом:

абзац пятый пункта 5 изложить в следующей редакции:

"при условии рассадки посетителей за одним столом с соблюдением социальной дистанции (1,5-2 метра)";

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

"При осуществлении деятельности хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Перечня, не допускается функционирование караоке, танцевальных площадок (танцевальных зон), дискотек, проведение тематических вечеринок, развлекательных программ, конкурсов, викторин и иных подобных мероприятий.";

абзац восьмой пункта 5 после слов "межмуниципального значения" дополнить словами ", предназначенные для оказания услуг участникам дорожного движения по пути их следования по междугородним маршрутам";

3) в Перечне реализуемых на территории Иркутской области санитарногигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, иных органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, определенном указом:

абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:

"Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование.";

дополнить пунктами 16, 17 следующего содержания:

"16. Главам муниципальных образований Иркутской области координировать организацию получения лекарственных препаратов гражданами с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция (COVID-19) при легкой и средней степени тяжести течения заболевания для лечения в амбулаторных условиях, в том числе путем определения ответственных за организацию данной работы должностных лиц.

17. Руководителям общеобразовательных организаций в ежедневном режиме осуществлять мониторинг ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в общеобразовательной организации и информировать о ситуации муниципальные штабы по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), созданные соответствующими органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

С учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки, рекомендаций муниципальных штабов по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области и его территориальных отделов, в целях обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся и работников общеобразовательных организаций оперативно принимать решения о применении дистанционных образовательных технологий, позволяющих обеспечить организацию образовательного процесса при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (далее - решение).

Принятие решений руководителями общеобразовательных организаций осуществляется с учетом принципа персональной ответственности за необеспечение необходимых условий для охраны жизни и здоровья обучающихся и работников образовательной организации при реализации образовательных программ.";

дополнить перечнем аптечных организаций, осуществляющих выдачу лекарственных препаратов для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется бесплатно для лечения граждан в период подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в амбулаторных условиях в порядке и на условиях, установленных постановлением Правительства Иркутской области (прилагается);

4) Рекомендации по организации деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 для организаций, индивидуальных предпринимателей, утвержденные указом, дополнить пунктами 12-13 следующего содержания:

"12. Рекомендовать аптечным организациям разместить на информационных стендах для граждан информацию с перечнем лекарственных препаратов, рекомендованных Министерством здравоохранения Российской Федерации для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в амбулаторных условиях.

13. Союзу "Торгово-промышленная палата Восточной Сибири" (Соболь А.И.) рекомендовать провести информационную и разъяснительную работу с организациями общественного питания, являющимися членами Союза "Торгово-промышленная палата Восточной Сибири", а также в рамках мероприятий, проводимых Союзом "Торгово-промышленная палата Восточной Сибири" с участием представителей ресторанного бизнеса, о недопустимости нарушения требований настоящего указа в предновогодний период и в дни новогодних и рождественских праздников, довести до предпринимательского сообщества необходимость воздержаться от проведения предновогодних, новогодних и рождественских праздничных мероприятий в трудовых коллективах.".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев





Приложение к указу Губернатора Иркутской области от 23 ноября 2020 года № 329-уг

"Приложение 3 к Перечню реализуемых на территории Иркутской области санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, иных органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации

Перечень аптечных организаций, осуществляющих выдачу лекарственных препаратов для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется бесплатно для лечения граждан в период подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в амбулаторных условиях в порядке и на условиях, установленных постановлением Правительства Иркутской области

Смотрите приложение к настоящему указу







