Утверждена "дорожная карта" по переводу бюджетного здравоохранения на работу с искусственным интеллектом, рассказали "РГ" в минздраве. Уже через год умные технологии внедрят в десятую часть российских больниц и поликлиник, еще через два они появятся в каждой третьей государственной или муниципальной медорганизации. К 2024 году не менее 50 процентов учреждений здравоохранения должны будут использовать изделия и сервисы с искусственным интеллектом.

Как рассказал "РГ" замминистра здравоохранения Павел Пугачев, с помощью искусственного интеллекта планируется оптимизировать индивидуальный план лечения пациентов. Умные технологии помогут раннему выявлению заболеваний, предотвращению их развития, и, безусловно, будут ассистировать врачам. Например, рутинную работу по заполнению медицинской документации смогут облегчить специальные программы, умеющие распознавать человеческую речь: им можно надиктовывать информацию, и они сами вобьют ее в компьютер.

"Вот как сейчас выглядит посещение кабинета ультразвуковой диагностики? Врач делает узи, а рядом сидит медсестра, которая за ним записывает. В перспективе, ему нужно будет просто озвучивать то, что он видит на экране монитора, и это автоматически в текстовом варианте будет попадать в медицинскую информационную систему", - пояснил замминистра.

В столичном референс-центре лучевой диагностики искусственный интеллект подключили к считыванию снимков компьютерной томографии. Сегодня система без участия человека обрабатывает сотни таких снимков в день, определяя на них поражение легких в виде матового стекла, которое характерно для пациентов с COVID-19.

Разметку злокачественного образования роботизированная компьютерная программа выполнит гораздо точнее, чем самый лучший специалист, отмечает эксперт Российского общества клинической онкологии Илья Тимофеев. "Если врач может ошибиться, интерпретируя снимки или анализы пациента, то искусственный интеллект просчитает все до мелочей", - говорит он.

Иногда даже опытные специалисты не в состоянии увидеть полную картину болезни из-за того, что данные в карточке пациента не систематизированы. В этом случае также на помощь придет искусственный интеллект. Он проанализирует информацию об анамнезе, предложит наиболее подходящий человеку курс терапии, подберет медикаменты с учетом особенностей организма человека и сочетаемости препаратов.

Ежегодное обучение работе с большими данными будут проходить 500 медработников

Для повышения доступности умных технологий в здравоохранении создается специальная отраслевая платформа, сообщили в департаменте цифрового развития и информационных технологий Минздрава России. Она объединит в себе обезличенные медицинские данные, обеспечит доступ к ним отечественных разработчиков и исследователей для разметки данных и создания готовых решений, а также медицинских организаций к готовым решениям на основе искусственного интеллекта. Ее первая очередь, включающая набор готовых решений, появится уже к концу этого года.

Также в правительство внесен проект постановления, который должен почти в два раза ускорить госрегистрацию медицинского ПО с функциями искусственного интеллекта.

А до 2027 года будут разработаны около 50 стандартов искусственного интеллекта в здравоохранении по отдельным направлениям, включая общие требования и классификацию в клинической медицине, лучевую и функциональную диагностику, системы дистанционного мониторинга, гистологию, системы поддержки принятия врачебных решений, реконструкцию изображений в диагностике и лечении, большие данные в здравоохранении, медицинские системы аналитики и прогнозирования, образовательные программы в здравоохранении. К участию в формировании предложений по стандартизации привлечены ведущие экспертные и практические организации в сфере здравоохранения, ИТ-компании.

К технологиям искусственного интеллекта, способным внести существенный вклад в цифровую трансформацию здравоохранения, относятся компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, рекомендательные системы, интеллектуальные системы поддержки принятия решений, машинное обучение для аналитики данных, технологии, обеспечивающие автономную работу физических машин. Планируется, что ежегодно обучение по работе с большими данными будут проходить не менее 500 медицинских работников. К 2030 году должны быть полностью созданы все условия для использования умных технологий в здравоохранении.