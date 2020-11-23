Как минимум один человек погиб в результате стрельбы в Бруклине

Как минимум один человек погиб, шестеро пострадали в результате стрельбы, устроенной неизвестным в нью-йоркском Бруклине. Как передает NBC New York, жертвой преступника стала 20-летняя девушка.

По данным полиции, инцидент произошел во время домашней вечеринки в многоквартирном доме. Злоумышленник открыл огонь по гостям, а затем скрылся. Самому молодому из пострадавших - 14 лет, а самому старшему - 19.

Следователи отмечают, что это был второй инцидент со стрельбой на вечеринке за один день (еще один произошел в Восточном Нью-Йорке, там пострадал один человек), и оба происшествия могут быть связаны.

Что привело к стрельбе, до сих пор не ясно. Полиция заявила, что преступников могло быть несколько. Ведется расследование.