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23 ноября 2020 г.

Постановление правительства Карачаево-Черкесской Республики от 19 ноября 2020 № 260 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Карачаево-Черкесской Республике за III квартал 2020 года"

Дата подписания 19 ноября 2020 г.
Опубликован 23 ноября 2020 г.

В соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 12.01.2005 № 6-РЗ "О прожиточном минимуме в Карачаево-Черкесской Республике" Правительство Карачаево-Черкесской Республики постановляет:

Установить по представлению Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики величину прожиточного минимума в целом по Карачаево-Черкесской Республике за III квартал 2020 года в расчете на душу населения - 10451 рубль, для трудоспособного населения - 11024 рубля, пенсионеров - 8444 рубля, детей - 11051 рубль.

Председатель Правительства Карачаево-Черкесской Республики А.А.Озов



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