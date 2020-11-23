Количество онлайн-сервисов "Одного окна" для экспорта увеличат до 28

Информационная система "Одно окно", которая предоставляет российским экспортерам онлайн-доступ к услугам, сопровождающим выход компаний на внешние рынки и ведение внешнеторговой деятельности, переходит от тестового к полноценному формату работы, количество сервисов в системе будет расширено с нынешних шести до 28. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.

"Открыть систему "Одного окна" для публичного доступа планируется 26 ноября 2020 года. В первую очередь бизнесу станут доступны наиболее востребованные сервисы: оформление мер господдержки, таможенных деклараций, подтверждение нулевой ставки НДС. Позже компании смогут дистанционно оформить разрешительные документы и получить иные услуги в соответствии с определенным правительством перечнем", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Там отмечается, что основная цель распоряжения - освободить экспортеров, в том числе малый и средний бизнес, от многочисленного бумажного документооборота, наладить электронную коммуникацию с различными госведомствами и организациями, участвующими в предоставлении услуг в сфере экспорта.

Ответственными за реализацию, согласно документу, в разных частях назначены Российский экспортный центр (РЭЦ), Федеральная таможенная служба РФ (ФТС), Минэкономразвития и Минпромторг.

"Запуск системы "Одно окно" позволит экспортерам взаимодействовать с государственными органами в цифровом формате. Теперь экспортеры будут освобождены от сложных процедур последовательного согласования с органами власти в традиционном "бумажном" формате, необходимых для осуществления экспорта продукции. Речь идет, в том числе, о процедурах оформления лицензий, справок, разрешительных документов и получения мер поддержки. Это значительно сократит административные, финансовые и временные издержки как для отдельно взятого экспортера, так и для государственных органов", - отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, слова которого передает пресс-служба.

Введение новых сервисов в системе, как отмечается в документе, будет происходить поэтапно, часть услуг будет доступна в электронном виде с 26 ноября, еще часть должна быть включена не позднее 1 июля 2021 года, остальные сервисы должны стать доступны пользователям до 15 декабря 2022 года. Планируется, что к этому времени компании смогут дистанционно получать предварительные решения о классификации товаров в соответствии с Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, а также помощь в размещении и продвижении товаров на электронных торговых площадках. Помимо этого, перечень, как следует из распоряжения, дополнен возможностью получения разрешения на переработку товаров на таможенной территории, а также возможностью предоставления субсидий из федерального бюджета на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией и омологацией продукции на внешних рынках.

Создание ресурса предусмотрено нацпроектом "Международная кооперация и экспорт", цель которого - достижение к 2030 году показателя реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.

Как ранее сообщала "РГ", 23 ноября премьер-министр Михаил Мишустин заявил о расширении перечня онлайн-сервисов, которые российские экспортеры смогут получить в системе "Одного окна". Он подчеркнул, что все они станут доступны для предпринимателей в их личных кабинетах. "Сейчас такая информационная система работает в тестовом режиме, однако уже в ближайшее время новая цифровая платформа будет открыта для публичного доступа", - заявил глава правительства на оперативном совещании со своими заместителями.