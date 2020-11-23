Законопроект Республики Коми "О республиканском бюджете Республики Коми на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Коми на 2021 год:

общий объем доходов в сумме 75 050 394,5 тыс. рублей;

общий объем расходов в сумме 84 656 233,4 тыс. рублей;

дефицит в сумме 9 605 838,9 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Коми на 2022 год и на 2023 год:

общий объем доходов на 2022 год в сумме 75 703 352,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 78 857 677,3 тыс. рублей;

общий объем расходов на 2022 год в сумме 85 631 057,7 тыс. рублей, в том числе объем условно утвержденных расходов 3 601 583,3 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 87 223 929,7 тыс. рублей, в том числе объем условно утвержденных расходов 4 049 784,3 тыс. рублей;

дефицит на 2022 год в сумме 9 927 705,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 8 366 252,4 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Республики Коми, на 2021 год в сумме 5 338 724,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5 600 288,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 5 671 645,0 тыс. рублей.

Статья 3

1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в республиканский бюджет Республики Коми в 2021 году в сумме 10 507 339,1 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 9 155 635,5 тыс. рублей.

2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в республиканский бюджет Республики Коми в 2022 году в сумме 7 931 866,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 6 959 560,4 тыс. рублей.

3. Утвердить объем безвозмездных поступлений в республиканский бюджет Республики Коми в 2023 году в сумме 7 996 739,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 6 228 243,3 тыс. рублей.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году, в сумме 27 932 254,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам в сумме 27 614 413,3 тыс. рублей, из них объем субсидий в сумме 6 422 870,5 тыс. рублей, объем субвенций в сумме 16 978 962,1 тыс. рублей, объем иных межбюджетных трансфертов в сумме 497 472,8 тыс. рублей.

5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году, в сумме 26 232 594,1 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам в сумме 25 915 878,1 тыс. рублей, из них объем субсидий в сумме 6 088 608,3 тыс. рублей, объем субвенций в сумме 17 007 016,3 тыс. рублей, объем иных межбюджетных трансфертов в сумме 38 250,0 тыс. рублей.

6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году, в сумме 26 854 032,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам в сумме 26 537 316,2 тыс. рублей, из них объем субсидий в сумме 6 771 099,4 тыс. рублей, объем субвенций в сумме 17 001 963,2 тыс. рублей, объем иных межбюджетных трансфертов в сумме 38 250,0 тыс. рублей.

Статья 4

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Коми на 2021 год в размере 4 615 464,8 тыс. рублей, на 2022 и 2023 годы - 4 779 321,3 тыс. рублей и 5 192 778,4 тыс. рублей соответственно.

Статья 5

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Республики Коми и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета Республики Коми на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 6

Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Коми на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 7

Утвердить перечень главных администраторов доходов республиканского бюджета Республики Коми согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 8

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Коми согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 9

Утвердить нормативы распределения доходов между республиканским бюджетом Республики Коми, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми и бюджетами муниципальных образований в Республике Коми на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 10

Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 11

Установить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов, городских (муниципальных) округов в Республике Коми взамен части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских (муниципальных) округов в Республике Коми на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 12

1. Размер части прибыли государственных унитарных предприятий Республики Коми, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет и подлежащей перечислению в республиканский бюджет Республики Коми, определяется в процентах от прибыли государственных унитарных предприятий Республики Коми, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, на основании данных квартальной и годовой бухгалтерской отчетности за вычетом ранее уплаченной части прибыли за отчетный период и равен 30 процентам.

2. Перечисление указанных в части 1 настоящей статьи платежей в республиканский бюджет Республики Коми производится в порядке и в сроки, установленные Правительством Республики Коми.

Статья 13

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Республики Коми по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 42 932 338,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Коми в сумме 0 рублей.

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Республики Коми по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 52 732 084,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Коми в сумме 0 рублей, и на 1 января 2024 года в сумме 60 995 330,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Коми в сумме 0 рублей.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Коми в 2021 году в сумме 2 791 888,3 тыс. рублей.

4. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Коми в 2022 году в сумме 2 958 041,5 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 3 301 997,2 тыс. рублей.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение государственных гарантий Республики в 2021 году в сумме 0 рублей.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение государственных гарантий Республики в 2022 году в сумме 0 рублей и в 2023 году в сумме 0 рублей.

Статья 14

Утвердить программу государственных внутренних заимствований Республики Коми на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

Статья 15

Утвердить программу государственных гарантий Республики Коми в валюте Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 16

Установить, что в 2021 году учет операций со средствами республиканского бюджета Республики Коми, предоставляемыми некоммерческой организации Республики Коми "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" в виде субсидий на финансовое обеспечение уставной деятельности, осуществляется на счете, открытом ей в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми.

Статья 17

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6 - 81 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Республики Коми, с учетом требований, установленных статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 18

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми является распределение (перераспределение) зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование непредвиденных расходов в резервном фонде Правительства Республики Коми и резервном фонде Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, по решениям Правительства Республики Коми, в том числе перераспределение бюджетных ассигнований между указанными резервными фондами в случае недостаточности средств резервного фонда Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;

2) бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Закона Республики Коми "О государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности Республики Коми", в соответствии с порядком, установленным Правительством Республики Коми;

3) бюджетных ассигнований, предусмотренных на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, в соответствии с порядком, установленным Правительством Республики Коми.

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 6 статьи 77 Закона Республики Коми "О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми" следующие дополнительные основания для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми:

1) перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Коми, предусмотренных адресной инвестиционной программой Республики Коми, в том числе в случае отсутствия на 1 апреля 2021 года утвержденной в установленном порядке проектной документации по объектам капитального строительства, включенным в адресную инвестиционную программу Республики Коми (за исключением бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Коми), в соответствии с порядком, установленным Правительством Республики Коми;

2) распределение главным распорядителям бюджетных средств остатков средств республиканского бюджета Республики Коми, образовавшихся на 1 января 2021 года за счет не использованных в 2020 году межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

3) внесение Министерством финансов Российской Федерации изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, видов расходов, а также по кодам целевых статей в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

4) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного настоящим Законом, в целях реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение определенных Президентом Российской Федерации национальных целей (стратегических задач) развития Российской Федерации, на основании соответствующего утвержденного регионального проекта и (или) внесенных изменений в соответствующий региональный проект;

5) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного настоящим Законом объема бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы Республики Коми, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств по непрограммным направлениям деятельности, на соответствующий финансовый год, в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Республики Коми;

6) заключение договора (дополнительного соглашения к договору) между государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и Правительством Республики Коми о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

7) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение определенных Президентом Российской Федерации национальных целей (стратегических задач) развития Российской Федерации, в объеме неполного использования в 2020 году бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации указанных региональных проектов, по соответствующему коду классификации расходов республиканского бюджета Республики Коми в случае принятия Правительством Республики Коми соответствующего решения в пределах свободного остатка средств, образовавшегося на 1 января 2021 года, на счетах по учету средств республиканского бюджета Республики Коми;

8) распределение главным распорядителям бюджетных средств предоставляемых Республике Коми дотаций в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Республики Коми;

9) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного настоящим Законом общего объема бюджетных ассигнований в связи с реализацией Указа Главы Республики Коми от 20 октября 2020 № 115 "О структуре органов в системе исполнительной власти Республики Коми";

10) перераспределение бюджетных ассигнований между государственными программами Республики Коми и (или) главными распорядителями бюджетных средств в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного настоящим Законом, на основании решений Правительства Республики Коми, принимаемых в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Республики Коми.

3. Внесение в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми в связи с увеличением бюджетных ассигнований текущего финансового года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Республики Коми государственных контрактов, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, осуществляется в случае принятия Правительством Республики Коми решения об увеличении бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на оплату указанных в настоящей части государственных контрактов в пределах свободного остатка средств, образовавшегося на 1 января 2021 года, на счетах по учету средств республиканского бюджета Республики Коми.

4. Внесение в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми в связи с увеличением бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, осуществляется в случае принятия Правительством Республики Коми решения об увеличении бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных в отчетном финансовом году бюджетных ассигнований на предоставление указанных межбюджетных трансфертов и в пределах свободного остатка средств, образовавшегося на 1 января 2021 года, на счетах по учету средств республиканского бюджета Республики Коми.

Статья 19

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских (муниципальных) округов в Республике Коми:

1) на 2021 год в сумме 4 335 086,5 тыс. рублей, в том числе дотации, замененные дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов, городских (муниципальных) округов в Республике Коми - 1 609 885,2 тыс. рублей;

2) на 2022 год в сумме 4 330 003,6 тыс. рублей, в том числе дотации, замененные дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов, городских (муниципальных) округов в Республике Коми - 1 548 000,1 тыс. рублей;

3) на 2023 год в сумме 4 330 003,6 тыс. рублей, в том числе дотации, замененные дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов, городских (муниципальных) округов в Республике Коми - 1 604 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских (муниципальных) округов в Республике Коми:

1) на 2021 год в размере 1,50476;

2) на 2022 год в размере 1,49487;

3) на 2023 год в размере 1,44782.

3. Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений в Республике Коми в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов в сумме 30 рублей на одного человека.

Статья 20

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам в Республике Коми на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов:

1) предоставляемых в форме дотаций - согласно приложению 11 к настоящему Закону;

2) предоставляемых в форме субсидий - согласно приложению 12 к настоящему Закону;

3) предоставляемых в форме субвенций - согласно приложению 13 к настоящему Закону;

4) предоставляемых в форме иных межбюджетных трансфертов - согласно приложению 14 к настоящему Закону.

2. Распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 12 и 14 к настоящему Закону) утверждается нормативными правовыми актами Правительства Республики Коми.

Статья 21

1. Установить, что предоставление в 2021 году межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, за исключением:

1) межбюджетных трансфертов местным бюджетам, включенных в перечень, утвержденный Правительством Республики Коми;

2) межбюджетных трансфертов, включенных в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации.

2. Полномочия получателя средств республиканского бюджета Республики Коми по перечислению межбюджетных трансфертов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляются Управлением Федерального казначейства по Республике Коми на основании решений главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Коми в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 22

1. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования (на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования; на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования), предусмотренных настоящим Законом (далее в настоящей статье - межбюджетные трансферты), осуществляется Министерством здравоохранения Республики Коми путем ежемесячного перечисления средств межбюджетных трансфертов в срок не позднее 20-го числа текущего календарного месяца в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми.

2. Если указанный в части 1 настоящей статьи срок перечисления средств межбюджетных трансфертов приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока перечисления ежемесячной суммы межбюджетных трансфертов считается следующий за ним рабочий день.

3. Размер ежемесячного перечисления средств межбюджетных трансфертов, порядок их использования, формы отчетности и порядок ее представления определяются Соглашением о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми, заключаемым между Министерством здравоохранения Республики Коми и государственным бюджетным учреждением Республики Коми "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Коми".

Статья 23

Утвердить объемы бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, согласно приложению 15 к настоящему Закону.

Статья 24

Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Республики Коми в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Коми в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 25

Установить с 1 января 2021 года размер индексации (коэффициент) 1,04 для следующих расходных обязательств Республики Коми:

1) республиканских денежных выплат, установленных частью 1 статьи 20 Закона Республики Коми "О социальной поддержке населения в Республике Коми";

2) ежемесячных денежных выплат, установленных Законом Республики Коми "О ежемесячной денежной выплате за особые заслуги перед Республикой Коми отдельным категориям граждан";

3) ежемесячного вознаграждения лицу, осуществляющему уход и помощь нетрудоспособному гражданину, установленного статьей 5 Закона Республики Коми "О некоторых вопросах, связанных с уходом и помощью гражданам пожилого возраста и инвалидам на территории Республики Коми";

4) ежемесячной социальной выплаты матерям, воспитавшим 7 и более детей, установленной частью 5 статьи 2 Закона Республики Коми "О государственных гарантиях в Республике Коми семьям, имеющим детей";

5) размера средств на предоставление питания в день посещения занятий на одного обучающегося, установленного статьей 1 Закона Республики Коми "О предоставлении за счет средств республиканского бюджета Республики Коми образовательными организациями питания обучающимся из семей, в установленном порядке признанных малоимущими";

6) размера ежемесячных денежных средств и размера доплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, установленного статьей 3 Закона Республики Коми "О государственной поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью";

7) вознаграждения приемным родителям (родителю), установленного статьей 7 Закона Республики Коми "О государственной поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью";

8) размера ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях граждан Российской Федерации, зарегистрированных в установленном порядке по месту жительства на территории Республики Коми, и обучающимся в общеобразовательных организациях, с момента достижения ими совершеннолетия и до 1 июля года, в котором они окончили общеобразовательную организацию, установленного частью 8 статьи 1 Закона Республики Коми "О дополнительных социальных гарантиях в сфере образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя";

9) размеров государственной социальной помощи, установленных пунктами 2, 32 части 1 статьи 3 Закона Республики Коми "Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми".

Статья 26

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Республики Коми В.В.Уйба







