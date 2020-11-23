Лукашенко: Востребованность в миротворческих операциях возрастает

В последнее время в мире отмечается все больше конфликтов, для урегулирования которых необходимо проводить миротворческие операции. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром обороны республики Виктором Хренином.

"Мир вообще сошел с ума: в последнее время все больше и больше напряженных точек. Востребованность в миротворческих операциях возрастает", - отметил Лукашенко, добавив, что Беларусь является одним из участников миротворческих миссий ООН. Глава государства поинтересовался у министра обороны техническим, моральным и финансовым состоянием белорусских подразделений, которые могут быть задействованы в таких операциях, а также всех вооруженных сил.

По словам Хренина, вооруженные силы готовы к выполнению задач по предназначению, план мероприятий по подготовке военнослужащих на этот год выполнен на 100 процентов.