Миссия Франции выполнит наблюдательный полет над Россией

В рамках Договора по открытому небу миссия Франции выполнит наблюдательный полет над территорией России. Он состоится в период с 23 по 27 ноября.

"Во время полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать соблюдение всех правил, в том числе и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения", - цитирует "Красная Звезда" начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Уточняется, что полет пройдет на самолете Ан-130Н. Этот борт не предназначен для применения какого-либо оружия.

Договор по открытому небу - многосторонний международный документ, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Соглашение устанавливает режим открытого неба для обеспечения возможности его участникам, а это более 30 государств, совершать облеты территорий друг друга. Россия ратифицировала Договор по открытому небу в 2001 году.