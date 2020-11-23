Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ, от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ, от 19.03.2020 № 133-ПГ, от 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, от 29.03.2020 № 162-ПГ, от 31.03.2020 № 163-ПГ, от 02.04.2020 № 171-ПГ, от 04.04.2020 № 174-ПГ, от 09.04.2020 № 175-ПГ, от 10.04.2020 № 176-ПГ, от 12.04.2020 № 178-ПГ, от 18.04.2020 № 193-ПГ, от 21.04.2020 № 204-ПГ, от 28.04.2020 № 214-ПГ, от 29.04.2020 № 216-ПГ, от 01.05.2020 № 222-ПГ, от 07.05.2020 № 227-ПГ, от 11.05.2020 № 229-ПГ, от 17.05.2020 № 239-ПГ, от 22.05.2020 № 244-ПГ, от 28.05.2020 № 263-ПГ, от 01.06.2020 № 268-ПГ, от 11.06.2020 № 282-ПГ, от 19.06.2020 № 293-ПГ, от 30.06.2020 № 306-ПГ, от 08.07.2020 № 318-ПГ, от 15.07.2020 № 332-ПГ, от 23.07.2020 № 344-ПГ, от 01.08.2020 № 353-ПГ, от 06.08.2020 № 354-ПГ, от 20.08.2020 № 374-ПГ, от 18.09.2020 № 414-ПГ, от 25.09.2020 № 420-ПГ, от 01.10.2020 № 429-ПГ, от 07.10.2020 № 439-ПГ, от 15.10.2020 № 455-ПГ, от 19.10.2020 № 463-ПГ, от 31.10.2020 № 485-ПГ, от 06.11.2020 № 496-ПГ, от 09.11.2020 № 502-ПГ) следующие изменения:

1) в подпункте 9 пункта 5 слова "граждан с повышенной температурой" заменить словами "граждан с температурой тела 37о С и выше";

2) в подпункте 1 пункта 6 слова "по 22 ноября 2020 года" заменить словами "по 29 ноября 2020 года";

3) в подпункте 6 пункта 8 слова "по 22 ноября 2020 года" заменить словами "по 29 ноября 2020 года";

4) подпункт 26 пункта 10 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае принятия Министерством социального развития Московской области решения о приостановлении деятельности подведомственных ему государственных учреждений, за работниками таких учреждений сохраняется заработная плата.";

5) в подпункте 7 пункта 19 слова "лиц с повышенной температурой" заменить словами "лиц с температурой тела 37о С и выше".

2. Внести в Перечень центральных исполнительных органов государственной власти Московской области и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, утвержденный постановлением Губернатора Московской области от 07.10.2020 № 434-ПГ "Об утверждении Перечня центральных исполнительных органов государственной власти Московской области и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", (далее - Перечень) следующее изменение:

сноску к Перечню изложить в следующей редакции:

"<*> Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составляют должностные лица центральных исполнительных органов государственной власти Московской области за нарушение лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 417 "Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации" и постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области", осуществляющих исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в соответствующей сфере, установленной в положениях об указанных центральных исполнительных органах государственной власти Московской области.".

3. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев







