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23.11.2020 17:10
Рубрика: Общество

Мурашко: Число тяжелых больных с COVID-19 по регионам не превышает 11%

Текст: Галина Мисливская

Количество тяжелых случаев протекания коронавирусной инфекции в регионах не превышает 11%. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Александр Астафьев /РИА Новости
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"Хочу отметить, что в целом в субъектах РФ количество пациентов в тяжелом состоянии находится в пределах 11% по стационарной сети и порядка 46% - это пациенты со средним течением", - сообщил министр.

В стране развернута 31 тысяча реанимационных коек для больных коронавирусом, 82% из них свободны и готовы принимать пациентов, добавил Михаил Мурашко.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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