Мурашко: Запас коек для больных с COVID-19 составляет 20% по стране

Количество коек для больных с коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилось, в среднем по России свободны порядка 20% мест в стационарах. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам министра, 79% пациентов с COVID-19 находятся на амбулаторном лечении. Что касается стационаров, то с прошлой недели число коек в них увеличилось с 269 тысяч до 272 тысяч. "Позитивная динамика отмечается в том, что количество свободных коек находится на уровне 20% в среднем по территории РФ", - сообщил Мурашко.

Он отметил, что сегодня регионы научились управлять коечным фондом, в том числе - своевременно выписывать тех, кто может долечиться дома.