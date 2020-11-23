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23.11.2020 21:01
Рубрика: Общество

Найдена крупнейшая в Анатолии статуэтка богини бронзового века

Текст: Денис Передельский

В Турции исследователи при проведении раскопок на археологическом участке Кюльтепе в центре страны обнаружили хорошо сохранившуюся статуэтку богини раннего бронзового века.

Фото: iStock
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Как сообщает Daily Sabah, открытие было сделано в провинции Кайсери, в центральной Анатолии. Его совершила команда археологов во главе с профессором Фикри Кулакоглу из Университета Анкары.

Исследователи обнаружили статую древней богини, которая, по их словам, является самой большой скульптурой раннего бронзового века, когда-либо найденной в Анатолии.

"Мы счастливы, что нашли этот артефакт высотой 45 сантиметров, - говорит Фикри Кулакоглу. - Это уникальный, очень особенный предмет. После очистки и реставрации эта статуя будет выставлена в музее".

По словам ученого, возраст статуи оценен примерно в 4200 лет. Она изображает богиню, которую еще предстоит идентифицировать. Кстати, в древности в данном регионе явно существовал культ женского божества.

Раскопки в Кюльтепе продолжаются уже 72 года. За все это время было найдено множество артефактов, в том числе статуэтки и идолы. И все они были изготовлены в виде женских фигурок.

"Мужских статуй и идолов пока не найдено, - резюмирует профессор Кулакоглу. - Что касается найденной женской фигурки, то она изображена обнаженной и сидящей на украшенном троне, по ее спине спускаются косы".

Он добавил, что большинство найденных на этом участке статуэток похожи друг на друга. Только в текущем году команда обнаружила около 20 новых артефактов, но только одна из скульптур выделяется своими размерами.

Добавим, что археологический участок Кюльтепе расположен примерно в 24 километрах от города Кайсери, столицы одноименной провинции. Изначально здесь был найден курган, при раскопках которого были обнаружены руины древнего города.

Позже было установлено, что этот город был первым, который хетты основали в Анатолии. Более чем за 70 лет изысканий здесь были раскопаны административные здания, культовые сооружения, дома, торговые лавки и мастерские. Этот памятник в 2014 году был внесен в предварительный Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

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