Распоряжение губернатора Омской области от 23 ноября 2020 года № 152-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

1. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) пункт 6.1 исключить;

2) пункт 7 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:

"4.1) граждан в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции (не покидать место проживания (пребывания)), за исключением случаев:

- обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки и занятия физической культурой и спортом.

Режим самоизоляции не распространяется на:

- руководителей и работников организаций и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования;

- руководителей и работников организаций сферы здравоохранения, образования, социального обслуживания, транспор та;

- граждан, определенных решениями Постоянно действующего штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области;";

3) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:

"9.1. В образовательных организациях, учреждениях культуры в сфере культурно-досуговой деятельности, учреждениях физической культуры и спорта запрещается проведение праздничных мероприятий с совместным участием двух и более групп лиц (группдвых ячеек, классов, групп, отрядов и объединений иных форм), а также праздничных мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.";

4) абзац первый подпункта 2 пункта 10 после слова "рекламных" дополнить словами ", корпоративных, праздничных (банкетных)";

5) дополнить пунктами 10.2, 10.3 следующего содержания:

"10.2. Отменить очное проведение в 2020 году Губернаторской новогодней елки, а также массовых муниципальных новогодних и рождественских мероприятий.

10.3 . Государственным и муниципальным учреждениям культуры Омской области (ОКВЭД 90)* при организации и проведении собственных мероприятий для посетителей обеспечить заполняемость мест не более 50 процентов от общей вместимости мест проведения мероприятий при условии соблюдения социального дистанцирования. Ограничения, связанные с соблюдением социального дистанцирования, не распространяются на зрителей, являющихся членами одной семьи либо проживающих вместе.";

6) в пункте 12:

- в подпунктах 1, 4 слова "с 28 марта по 30 ноября 2020" заменить словами "с 28 марта 2020 года по 15 января 2021";

- в подпункте 5 слова "с 31 марта по 30 ноября 2020" заменить словами "с 31 марта 2020 года по 15 января 2021";

7) в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 14:

- слова "по 30 ноября 2020 года" исключить;

- перед словом "фуд-кортов" дополнить словами "по 15 января 2021 года";

8) дополнить сноской следующего содержания:

* Наименование видов деятельности указывается в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).";

9) в абзаце пятом строки "Деятельность по предоставлению услуг общественного питания, в том числе на летних верандах и террасах организаций общественного питания, на объектах общественного питания, расположенных в помещениях гостиниц, отелей и иных средств размещения" таблицы "Перечень требований, установленных для отдельных сфер деятельности" приложения № 3 слова "банкетов и поминальных обедов" заменить словами "банкетов, поминальных обедов и корпоративных мероприятий, а также их обслуживания".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпунктов 1, 2 пункта 1 настоящего распоряжения, вступающих в силу с 25 ноября 2020 года, абзаца третьего подпункта 5, подпункта 8 пункта 1 настоящего распоряжения, вступающих в силу с 18 декабря 2020 года.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







