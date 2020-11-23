Кремль назвал условие для поздравления победителя в выборах в США

Президент России Владимир Путин поздравит президента США с избранием только после завершения судебных исков, когда будут подведены официальные итоги, заявили в Кремле.

"Должен быть уже объявлен избранный президент, и сам действующий президент должен признать итоги выборов, и должны завершиться все судебные иски. Только после этого будут официально подведены итоги, но очевидно, что пока этого не произошло", - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Судебные разбирательства должны завершиться, потому что без этого не будет официальных итогов выборов, подчеркнул представитель Кремля.