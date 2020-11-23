Песков рассказал о постоянных контактах Путина с Собяниным

Президент РФ Владимир Путин находится в ежедневном контакте с мэром Москвы Сергеем Собяниным, но отдельной встречи по ситуации с коронавирусом не намечается, сообщили в Кремле.

"Нет. Пока в ближайшее время не планируется", - ответил на соответствующий вопрос журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Сергей Собянин входит в правительственный координационный совет по борьбе с коронавирусом и работает с регионами (возглавляет рабочую группу Госсовета), и поэтому, конечно, находится в постоянном контакте с президентом.

"Это же не значит, что если нет встречи, люди не общаются. Идет постоянное общение. Ежедневное", - сообщил Песков.