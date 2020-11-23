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23.11.2020 13:36
Рубрика: Экономика

Путин подписал закон об уменьшении дохода ЦБ от продажи доли в Сбербанке

Текст: Евгений Гайва

Центробанк получит при продаже пакета акций Сбербанка на 200 млрд рублей меньше, чем предполагалось ранее. Такой закон подписал президент Владимир Путин.

"Изменения позволят направить в доход федерального бюджета в 2021-2023 годах дополнительно до 200 млрд рублей", - было указано в пояснительной записке к документу.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Поправки вносятся в закон "О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России". Этот закон был внесен в Госдуму правительством России вместе с проектом федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Документ меняет условия сделки, предусмотренные ранее принятыми нормативными актами.

В частности, при выкупе Минфином за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) принадлежащего Центробанку пакета акций Сбербанка предполагалось, что ЦБ получит 300 млрд рублей. Также предполагалось, что Центробанк сможет получить  компенсацию убытков от продажи в 2020-2023 годах кредитных организаций, в отношении которых проводились меры по предупреждению банкротства в сроки, но в размере не более 200 млрд рублей.

По новому закону возможность компенсаций исключена.

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