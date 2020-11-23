Автозак съехал в кювет под Воронежем, пять человек пострадали

Пять человек пострадали в ДТП с участием автомобиля, перевозившего осужденных в Воронежской области, сообщили "РГ" в региональном управлении ФСИН.

- Автомобиль УАЗ ехал из перелешинской колонии строгого режима № 3 в Панино. В машине находилось шесть человек: трое сотрудников, трое осужденных - их везли на медосмотр. Уходя от встречного автомобиля, УАЗ съехал в кювет, - рассказал представитель управления.

По предварительным данным, травмы получили пять человек - они доставлены в больницу, их осматривают врачи. Подтвердить угрозу лобового столкновения перед ДТП УФСИН будет сложно - опрокинувшийся УАЗ не оборудован видеорегистратором.