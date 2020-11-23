Бирюков: Более 9 тыс. единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве

В столице продолжают устранять последствия сильного снегопада в столице. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В мероприятиях задействовано более 9 тыс. единиц техники и более 40 тыс. дорожных рабочих, дворников, кровельщиков, - отметил Петр Бирюков. - В настоящее время продолжается уборка дорог, тротуаров и дворовых территорий, ведется очистка кровель, собранный снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации". В воскресенье после начала снегопада была проведена сплошная противогололедная обработка дорог, тротуаров и дворовых территорий. На опасных участках МКАД и в ТиНАО было организовано дежурство тягачей. К утру понедельника основные магистрали были очищены от снега.

Особое внимание коммунальные службы уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам. Также начали очищать городские крыши от снега.