Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении

Погоду в понедельник в столичном регионе будет определять южная часть циклона. Она резко понизит атмосферное давление. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, в середине дня атмосферное давление упадет до 743 мм ртутного столба.

Максимально воздух прогреется до +2. Временами будет идти снег. Высокая влажность, пониженное содержание кислорода и низкое давление может ухудшить самочувствие метеозависимых и пожилых людей, а также лиц с хроническими заболеваниями.

Кстати, за минувшие сутки высота снежного покрова выросла на 4 см и составляет 10 см.