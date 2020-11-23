Сергунина: 20 волонтеров из Москвы вышли в финал конкурса "Доброволец России"

В решающую стадию вступает Всероссийский конкурс волонтерских инициатив "Доброволец России - 2020". В финал, как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, вышли порядка 20 московских волонтеров. Она рассказала журналистам:

- Почти 2,5 тысячи заявок отправили на конкурс москвичи - в три раза больше, чем в прошлом году. Число финалистов из Москвы тоже заметно выросло: с шести в 2019 году до 20 в текущем году.

Сергунина отметила, что конкурсанты предлагают социальные проекты, которые могут быть полезны на всероссийском уровне. Победителей объявят в Международный день добровольца (волонтера), который отмечается 5 декабря. В течение 2021 года при поддержке наставников конкурса авторы лучших социальных инициатив будут развивать свои проекты.

- В юбилейном для конкурса году (его проводят уже 10 лет) количество участников увеличилось вдвое: было подано 53 тысячи 219 заявок в 14 номинациях, - сказала заммэра.