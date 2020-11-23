В Подмосковье мошенники выманили 850 тысяч рублей за лекарства

В Московской области мошенники выманили 850 тысяч рублей за приобретенные биодобавки. Схема аферы была старой, но проверенной - доверчивые люди по-прежнему клюют на это обман. Надо всего лишь пообещать людям компенсацию за ранее потраченные деньги. И они готовы платить и переплачивать.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленники позвонили жительнице Московской области, которая ранее приобретала биоактивные добавки. В ходе беседы они представились сотрудниками "федеральной службы компенсации выплат" и сообщили, что женщине полагаются выплаты за ранее приобретенный препарат, так как он якобы является вредным. Для получения компенсации аферисты убедили даму перечислить на их счета 850 тысяч рублей в виде налога. Что та и сделала.

Сотрудники полиции установили и при поддержке Росгвардии в Санкт-Петербурге задержали двоих мужчин 28 и 39 лет, один из которых ранее судим. В ходе проведения обысков по местам проживания задержанных изъяты банковские карты, планшеты, флеш-карты, жесткие диски, мобильные телефоны, ноутбуки и записи с базами данных граждан.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.