В Хабаровске осужден водитель, сбивший мужчину с ребенком

В Хабаровске суд вынес приговор мужчине, который насмерть сбил отца и сына на остановке.

Вечером 6 июня водитель, будучи пьяным, ехал по городу с превышением скорости. В какой-то момент он не справился с управлением, проехал на красный свет и врезался в остановку "Павловича".

Там ожидали автобус мужчина с пятилетним сыном. Ребенок погиб на месте, его отец - позднее в больнице.

Обвиняемый признал свою вину. Он признан виновным по пункту "а" части 6 статьи 264 УК РФ.

"Суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком девять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на три года", - сообщает прокуратура Хабаровского края.

Как уточнили в региональном следственном управлении СК РФ, ранее осужденного дважды лишали водительских прав за пьяную езду.