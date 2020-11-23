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23.11.2020 13:40

Пермский край сохраняет рост объемов жилищного строительства

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Пермьстат подвел итоги по вводу жилья на территории Пермского края в январе-октябре. Объем ввода составил 780,5 тысячи квадратных метров, что составляет 100,1 процента к аналогичному периоду прошлого года.
Фото: Администрация губернатора Пермского края Фото: Администрация губернатора Пермского края
Фото: Администрация губернатора Пермского края

За указанный период введено в эксплуатацию 471,3 тысячи квадратных метров индивидуального жилья и 309,2 тысячи квадратных метров многоквартирных домов. Увеличение темпов ввода жилья позволит Пермскому краю выполнить план нацпроекта и до конца года ввести в эксплуатацию 1,07 миллиона квадратов жилья, считают в региональном минстрое.

Пермский край участвует в национальном проекте "Жилье и городская среда", одна из целей нацпроекта - рост объемов жилищного строительства.

- Достаточный объем многоквартирного жилья сейчас на финальной стадии строительства, застройщики этих домов будут получать разрешения на ввод в ноябре-декабре, - пояснил министр строительства Андрей Колмогоров.

Реализацию национальных проектов в Пермском крае на личном контроле держит губернатор Дмитрий Махонин. Ранее на совещании по нацпроектам он подчеркнул важность развития строительной отрасли не только в краевом центре, но и в других муниципальных образованиях.

- Динамика последних лет показывает, что в регионе вводится чуть более миллионов квадратных метров жилья ежегодно. Важным этапом в решении задачи по увеличению объемов строительства жилья до 1,6 миллиона квадратных метров в год является развитие отрасли не только в столице и крупных городах края, но и в других территориях, где годами не возводились новые дома. Увеличение жилищного строительства в территориях позволит нам решить и другие не менее важные социальные вопросы: расселение аварийного жилья, выдача сертификатов молодым семьям и детям сиротам, - обозначил Дмитрий Махонин.

Минстроем края установлены целевые показатели по вводу жилья для отдельных муниципальных образований. За шесть лет, с 2019 по 2024 годы, 15 муниципалитетов, где целесообразно наиболее активное строительство, обеспечат ввод жилья в объеме 85,5 процента от общего краевого плана.

Например, в Перми к этому времени (за пять лет) должно быть введено в эксплуатацию 4,215 миллиона квадратов жилья, в Пермском районе - 1,068 миллиона, в городском округе Березники - 335,5 тысячи квадратных метров.

Отметим, что в связи с изменением экономической ситуации в стране, Минстроем РФ были снижены целевые показатели по нацпроекту. В Пермском крае эпидемиологическая обстановка тоже оказала влияние на темпы ввода жилья.

При этом, регион стал единственным в стране, где строительные организации могли продолжать работу в период карантинных ограничений. Благодаря этому компаниям удалось сохранить экономическую стабильность, значительного снижения объемов ввода жилья не произошло. Сейчас строительные организации работают в обычном режиме, для защиты здоровья сотрудников предлагается следовать рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), составленными специально для работников строительной отрасли.

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