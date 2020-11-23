В Ижевске из-за пожара в детском саду эвакуировали более 220 человек

В Ижевске из-за пожара в детском саду по улице Холмогорова, 10 эвакуировали 222 человека. Среди них 187 детей и 35 сотрудников, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии.

Сигнал о срабатывании охранно-пожарной сигнализации поступил в 10.00 по местному времени. На место выехали пожарно-спасательные подразделения. В момент их прибытия уже проводилась эвакуация.

В 10.18 пожар потушили. Возгорание площадью два квадратных метра случилось в медицинском кабинете на первом этаже. Пострадавших в результате происшествия нет. Всего на вызов привлекли 48 человек и 20 единиц техники.