В Иркутской области 10 человек пострадали в ДТП с автобусом

Авария с участием пассажирского автобуса произошла под Усть-Илимском в Иркутской области. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Согласно информации полиции, ДТП случилось на автодороге Промышленное шоссе.

- 47-летний водитель автобуса "ПАЗ" осуществлял перевозку работников одного из предприятий. На третьем километре автодороги водитель не справился с управлением, допустил съезд на обочину и последующее опрокидывание транспорта, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

По предварительной информации полиции, в результате аварии пострадали пять человек. Позднее минздрав региона уточнил, что за помощью к медикам с травмами различной степени тяжести обратилось 10 пассажиров автобуса. Трое из них были госпитализированы, уточняет ТАСС со ссылкой на источник ведомстве.