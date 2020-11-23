Для предпринимателей СКФО разработают особый режим господдержки

В ближайшее время для инвестиционных проектов, реализующихся на территории Северо-Кавказского федерального округа, будет пересмотрена система господдержки, а для предпринимателей установят специальные преференции. Об этом, в частности, шла речь на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО под председательством вице-премьера Юрия Трутнева 23 ноября.

По его словам, на Северном Кавказе назрели несколько вопросов, общих для каждого региона. Так, главные проблемы топливно-энергетического комплекса Северного Кавказа - высокий уровень потерь электроэнергии, износ электрооборудования, недостаточно развитая сетевая инфраструктура, низкий уровень платежной дисциплины. "При высоком уровне газификации (84%) мы сталкиваемся с несанкционированным отбором газа потребителями, наличием бесхозных газораспределительных сетей и сетей газоснабжения, ростом просроченных задолженностей потребителей газа. Устойчиво падают объемы нефтедобычи", - отметил вице-премьер.

Юрий Трутнев поручил ФАС и Минэнерго разработать план мероприятий для установления сбалансированных тарифов на электроэнергию и газ. А совместно с минэкономразвития они должны будут продумать меры по укреплению платежной дисциплины в области ТЭК на территории СКФО. Руководителям регионов предстоит сформировать реестр бесхозяйных объектов энергетики, а также план по их передаче электросетевым и газораспределительным компаниям. Кроме того, регионам поручено разработать и утвердить планы стабилизации финансово-экономического состояния предприятий ТЭК. А Газпром, Россети совместно с МВД разработают меры по учету объектов газораспределительного и электросетевого комплекса и дальнейшего перевода бесхозных объектов в собственность электросетевых и газораспределительных компаний.

Механизмы поддержки инвестиционных проектов, реализующихся на территории СКФО, тоже будут усовершенствованы. "На сегодняшний день среднее значение мультипликатора, то есть соотношение частных и бюджетных инвестиций, на Северном Кавказе составляет 0,6 к 1. Это во много раз меньше, чем на Дальнем Востоке и в уже сейчас реализующихся проектах на территории Арктики. Несмотря на то, что плотность и инфраструктуры, и проживания людей на Северном Кавказе многократно выше", - подчеркнул Юрий Трутнев.

По словам первого заместителя министра экономического развития Михаила Бабича, наибольший вклад в ВРП и занятость населения в СКФО вносят (или имеют большой потенциал роста) сельское хозяйство, промышленность (включая пищевую), туризм. Но, как показал анализ Минэкономразвития, используемый ранее механизм финансовой поддержки инвестпроектов не был достаточно эффективным. Госинвестиции привлекались не в полной мере, наблюдалось отставание от графика, механизм отбора проектов был непрозрачным, а реализация контролировалась слабо. Поэтому было принято решение в 2020 году приостановить отбор инвестпроектов для поддержки в рамках региональных подпрограмм госпрограммы и перераспределить ежегодно выделяемые средства федерального бюджета на иные цели. В 2020 году бюджетные ассигнования перераспределены на мероприятии по финансированию социально-значимых объектов капитального строительства.

С 2021 года планируется консолидировать средства в Корпорации развития Северного Кавказа. Господдержка будет оказываться либо через предоставление займов на инвестиционные цели под 75% ключевой ставки на срок до 10 лет, либо через участие в уставном капитале юрлиц под 100% ключевой ставки на срок до 8 лет с обязательством выкупа доли Корпорацией и под 150% ключевой ставки на срок до 5 лет без этого обязательства.

Также прорабатывается режим особых экономических зон на промплощадках СКФО со специальными преференциями для резидентов федерального округа. Минэкономразвития инициировало внесение соответствующих изменений в закон об особых экономических зонах, которые в том числе предусматривают снижение тарифов страховых взносов до 7,6% при нормативном уровне 30%.

Кроме того, на правкомиссии обсуждалась возможность снятия ограничения на создание ТОР на территории СКФО вне пределов монопрофильных муниципальных образований. Также планируется для обеспечения инфраструктурой наиболее значимых инвестпроектов предполагается предоставление субсидии региону СКФО на компенсацию части затрат.

Помимо этого, Минфину и Минэкономразвития предстоит разработать комплекс мер по решению вопроса с "теневыми" предприятиями СКФО. "Предположу, что как только бизнес выходит "из тени", к нему приходит большое количество проверяющих. А каждая такая проверка несет финансовые, временные и моральные потери. Давайте попробуем ввести мораторий на любые проверки, не связанные непосредственно с жизнью и здоровьем населения, лет на пять. "Теневого" предприятия не было на экономической карте страны, и оно может не появиться, а может появиться. Надо создать условия, при которых выбор будет в сторону легализации. Можно подумать и над системой заключения соглашений, когда налоги будут оформляться соответствующими соглашениями и будут неизменны", - сказал Юрий Трутнев.

Вице-премьер считает, что денег, которые сегодня предоставляются по программе развития Северного Кавказа для развития территорий, недостаточно. Однако, чтобы рассчитывать на дополнительные средства, необходимо показать эффективность их использования.