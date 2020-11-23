На Ставрополье раскрыли банду мошенников, кравших деньги с карт

В Ставропольском крае полиция раскрыла группу преступников, которая крала деньги с банковских карт. Они представлялись в телефонных разговорах сотрудниками банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Работали злоумышленники по хорошо отработанной схеме. Звонили людям, представлялись сотрудниками службы безопасности банка и говорили, что, якобы, со счета абонента незаконно сняты деньги. Или же пугали блокировкой счета. Под предлогом спасти накопления, преступники убеждали своих жертв перевести деньги на заранее подготовленный счет или назвать данные карт и пароли из СМС-уведомлений кредитных организаций.

- Следствием предварительно установлено, что так называемые обнальщики из числа участников группы снимали похищенные деньги в Барнауле и Новосибирске и перечисляли организатору, который в дальнейшем распределял их между сообщниками, - заявила Волк.

В ходе спецоперации преступников далось задержать. Уже сейчас известно об их причастности к пяти подобным преступлениям, в результате которых у граждан украли более четырех миллионов рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статья 158 УК РФ ("Кража") и 159 УК РФ ("Мошенничество"). Десятерых участников преступной группы отправили под стражу, еще один находится под домашним арестом.