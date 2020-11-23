Подлодка "Казань" поразила цель "Калибром" за 1000 километров

Атомный подводный крейсер "Казань" поразил на испытаниях цель крылатой ракетой "Калибр".

На финальной стадии госиспытаний головная атомная подлодка проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" выполнила стрельбу ракетным комплексом "Калибр". Из акватории Белого моря ей удалось поразить цель на полигоне Чижа в Архангельской области на расстоянии более 1000 километров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

На заключительные испытания подлодка вышла 21 ноября. Экипажу предстоит отработать надводное и подводное маневрирование, а кроме того проверить основные системы и комплексы вооружения крейсера.

Справка "РГ"

Многоцелевая атомная подводная лодка "Казань" была заложена в 2009 году на Северном машиностроительном предприятии. В 2017 году ее спустили на воду. Ходовые испытания начались в 2018 году. Крейсер будет вооружен ракетными комплексами "Калибр", "Оникс" и, вероятно, гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Также в его арсенал войдут самонаводящиеся телеуправляемые торпеды УСЭТ-80, ПЗРК "Стрела-3М", "Игла-1М", и "Верба".