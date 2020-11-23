В Ленобласти соберут для Карелии передвижные дома культуры

В Ленинградской области завершают сборку семи передвижных домов культуры для Карелии. Работа над ними идет в рамках национального проекта "Культура".

Сейчас здесь устанавливают оборудование, сообщили в пресс-службе правительства республики. В минимальном комплекте передвижного клуба - сцена-трансформер, спутниковая антенна, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. Из него можно без труда организовать концертную площадку, на обустройство которой понадобится не более 30 минут.

Работа над передвижными домами культуры закончится в декабре. И они отправятся в районные, культурно-досуговые и этнокультурные центры Карелии.

Справка "РГ"

Передвижной дом культуры представляет собой грузовик-трансформер, в котором помещается оборудование для сцены, кинотеатра и библиотеки. Автоклубы могут доезжать до самых отдаленных населенных пунктов.