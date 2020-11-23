В парке Череповца впервые включили освещение

В парке 200-летия Череповца заработали фонари и светодиодный фонтан. Об этом мэр Вадим Германов сообщил на своей странице в одной из соцсетей. По словам главы города, освещение пришло в парк впервые с момента его открытия, которое состоялось 43 года назад.

Светодиодный фонтан сможет работать круглогодично. Конструкция площадью шесть на восемь метров светится синим и желтым цветами. Она подключена к опорам уличного освещения. Включаться и выключаться фонтан будет одновременно с фонарями.

Подобные световые конструкции, кстати, в этом году уже заработали в Череповце у Ледового дворца, на площадях Металлургов и Химиков.