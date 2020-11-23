На Дону мужчина расстрелял двух человек из травматического пистолета

Мужчина ранил из травматического пистолета двоих человек в городе Азове, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления МВД России по Ростовской области.

Возле одного из магазинов произошел конфликт между тремя гражданами. Один из них применил оружие. В результате двое мужчин получили травмы.

Местные жители вызвали полицию и медиков. Врачи оказали пострадавшим первую помощь, их травмы для жизни не опасны.

Полицейские задержали всех участников конфликта. Оружие изъято. По факту произошедшего организовали проверку.