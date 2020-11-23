На Кубани ясновидящая "сняла порчу" с двух женщин за 4,5 млн рублей

В Ейском районе Кубани перед судом предстанет 38-летняя женщина. Обвиняемая под предлогом снятия порчи выманила у двух потерпевших дам более 4,5 миллиона рублей и скрылась. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В полицию обратились две женщины и рассказали, что по объявлению в газете и в соцсетях они познакомились с гадалкой. "Целительница" убедила их, что на них наведена порча и предложила за деньги провести обряд очищения.

Потерпевшие перевели на счет мошенницы деньги в размере более 4,5 миллиона рублей. После этого женщина перестала отвечать на звонки, а деньгами воспользовалась по своему усмотрению.

"На период следствия обвиняемая была заключена под стражу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону. - Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой женщине статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет".