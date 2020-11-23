На Кубани спасатели поймали пять змей в подвале дома

В Крымском районе Кубани спасатели поймали пять желтобрюхих полозов, находившихся на территории частного дома. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Информация о находке поступила оперативному дежурному Крымского поисково-спасательного отряда - филиала экстренного ведомства от сотрудника Единой диспетчерской службы. Мужчина сообщил, что в хуторе Красный Октябрь в подвал заползли две змеи.

Прибыв на место вызова, спасатели с помощью самодельной металлической змееловки в итоге поймали пять полозов, поочередно опустив их в глубокий мешок. За пределами населенного пункта спасатели отпустили змей в естественную среду обитания. Во время отлова никто не пострадал.